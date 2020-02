Cannabis-olie nu al vrij te krijgen in 100 apotheken

Wie CBD-olie wil kopen, kan vanaf vandaag terecht in de apotheek, zonder voorschrift. “We hebben intussen al een honderdtal verkooppunten”, zegt Maxime Costa van Amophar, het bedrijf dat de CBD-olie op de markt brengt. Wettelijk gezien bevindt het product zich in een grijze zone. “We zijn verplicht om ‘niet geschikt voor consumptie’ op de doos te zetten.” Toxicoloog Jan Tytgat pleit voor het Australisch model inzake middelen op basis van cannabis. “Een arts mag er CBD en THC voorschrijven als hij kan bewijzen dat andere pijnstillers niet werken. Australië is een ontwikkeld land. We moeten die piste durven onderzoeken.”

Gebruikers van CBD-olie hoeven vanaf vandaag hun heil niet meer te zoeken in CBD-shops of louche sites op het internet, ze kunnen gewoon naar de apotheek om CBD of cannabidiol. De stof is een van twee belangrijkste actieve bestanddelen uit cannabis. CBD wordt een kalmerende en pijnstillende werking toegeschreven, en je wordt er niet high of stoned van, zoals van THC (tetrahydrocannabinol), het andere actieve bestanddeel van cannabis.

“Zo’n honderd apothekers hebben al ingetekend”, zegt Maxime Costa van Amophar. “Met CBD-Phar willen we een gecontroleerd en veilig alternatief bieden.” Amophar koopt CBD in poedervorm aan in de VS en laat het hier in België mengen met kokosolie. “Wettelijk gezien heeft het product geen statuut. Het is geen geneesmiddel, maar we produceren het alsof het een medicijn zou zijn. Bovendien bevat CBD-Phar met 0.025% THC veel minder dan de toegelaten 0.2%.”

De vraag naar gecontroleerde CBD bestaat wel degelijk, zegt apotheker Veronique Haghedooren, die vanaf vandaag CBD-Phar verkoopt. “Vaak gaat het om mensen met chronische pijnen die al veel andere pijnstillers geprobeerd hebben. Velen zeggen wel degelijk geholpen te zijn.” De apotheker zegt dat ze het product niet gaat promoten. “Het is geen wondermiddel en voor mij had het ook op voorschrift gemogen. Als mensen het willen kopen, zal ik hen aanraden om eerst bij de arts of neuroloog te gaan voor advies.”

“Voorstanders zeggen dat CBD helpt tegen spasmes, epilepsie, chronische pijnen en veel meer”, zegt toxicoloog Jan Tytgat. “De bewijswaarde is echter niet voor alle aandoeningen even sterk, maar het is geen placebo. Zowel CBD als THC hebben een bewezen farmacologie. Op basis van de beschikbare litteratuur lijkt het erop dat CBD beter zou werken in tandem met THC, meer dan de toegelaten 0,2 procent. Een middel met beide stoffen heeft dan een grotere kans om als medicijn gebruikt te worden.”

De toxicoloog pleit voor een Australisch model. “Daar moeten de artsen bewijzen dat de eerstelijnsmiddelen uitgeput zijn. Vervolgens mogen ze CBD én THC voorschrijven. Australië is een ontwikkeld land. We moeten deze piste durven te onderzoeken.”