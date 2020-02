‘Bezorgde’ fans checken hartslag van Willy Sommers tijdens optreden

Willy Sommers (67) stond gisternamiddag alweer op de planken, een week nadat hij aan het hart geopereerd werd. Z’n fans waren zo enthousiast dat enkelen het ­podium opliepen met een stethoscoop om naar zijn hartslag te luisteren.

Vorig weekend nog lag Willy Sommers in het ziekenhuis voor een spoedoperatie aan het hart. Zijn leven hing toen aan een ­zijden draadje. ­Donderdag kreeg Sommers een MIA – die hij zelf in ontvangst nam. Zaterdag gaf hij een concert ­tijdens het Schlager­festival, en gisteren kroop hij op het ­podium tijdens een valentijnsconcert in Wetteren. Sommers oogde fit. Al zijn klassiekers passeerden de revue. Hij sloot af met Zeven anjers, zeven rozen en, jawel: Laat de zon in je hart.