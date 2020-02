Dankzij Niels Binon (25) uit Blanden is afgelopen weekend een inbreker opgepakt. De jongeman verbleef in het huis van zijn grootmoeder toen hij midden in de nacht werd opgeschrikt door een geluid.

De grootmoeder van Niels was op reis, dus verbleef de jongeman in haar huis om een oogje in het zeil te houden. Met reden, zo bleek. Niels was in de zetel in slaap gevallen, maar plots hoorde hij een ...