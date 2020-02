Jonathan Legear gelooft in ex-ploegmakker Anthony Vanden Borre: “Hij kan terugkeren”

Ooit waren ze twee veelbelovende teamgenoten bij RSC Anderlecht, maar de carrières van Jonathan Legear en Anthony Vanden Borre kenden sindsdien diepe dalen. Legear belandde na vele omzwervingen bij URSL Visé in de Eerste Amateurklasse, terwijl Vanden Borre zowaar in Congo ging voetballen bij TP Mazembe alvorens hij zijn carrière beëindigde. Sinds enkele maanden werkt Vanden Borre echter volop aan een tweede comeback bij Anderlecht, en volgens Legear zit er een goede afloop in.

“Ik denk dat hij kan terugkeren”, zegt Legear in een interview met Sport/Footmagazine. “Ik heb ook periodes gekend waarin ik zelfs niet kon trainen. Ik stond onder contract bij Blackpool, KV Mechelen en Olympiakos, maar ik werkte een jaar lang geen enkele groepstraining af. Ik had daar onderdoor aan kunnen gaan, maar ik knokte terug en dat loonde. Dat moet Anthony nu ook doen.”

Legear en Vanden Borre zijn allebei 32 jaar oud en speelden van 2003 tot 2007 samen bij Anderlecht. Legear was nadien nog in België actief bij KV Mechelen, Standard en STVV. Vanden Borre is momenteel bezig aan zijn derde stint bij Anderlecht, maar speelde nog geen minuut.