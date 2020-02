Gruwelijk mooi: Babette (25) maakt kunst geïnspireerd op de dode lichamen die ze onderzoekt

Noem haar tekeningen niet ‘vies’, ‘gruwelijk’ of ‘morbide’. “Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje beledigend”, zegt dokter Babette Van Rafelghem (25). “Het is niet mijn bedoeling om te choqueren, ik wil mooie tekeningen maken, geen gore prenten.” De Gentse vrouw is forensisch arts in opleiding. Overdag voert ze autopsieën uit. ’s Avonds is ze kunstenaar en laat ze zich inspireren door haar werk.