Jurylid klapt uit de biecht over proces Julie Quintens: “Ik ben gebroken buiten gekomen”

Tienen - Hoewel het absoluut verboden is, heeft één van de twaalf leden van de Leuvense assisenjury tóch uit de biecht geklapt over het geheime beraad waarop ze de straf voor Ben Wertoy hebben bepaald.

Dat Ben Wertoy vrijdagavond 24 jaar cel kreeg voor de moord op Julie Quintens, kwam hard aan bij haar familie. Ze hadden een strengere straf verwacht. Door de wet komt Wertoy al binnen zes jaar in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating.

Eén van de juryleden liet vrijdagavond ook haar ongenoegen blijken, op Facebook. Niet in een besloten groep, maar onder meer op de pagina van Het Nieuwsblad. “Ik heb de ganse week in de jury gezeten, en ik ben gebroken buiten gekomen. Ik wou levenslang (...) Ik heb me moeten verlagen bij de meerderheid”, schreef C.V. in verschillende posts. “Na vijf uur debatteren lukte het me niet om de meerderheid voor mij te winnen. Ik brak. Ik moest zakken. (...) Gelukkig hebben wij het nog boven de 20 jaar gekregen. Ik werd zenuwachtig, ik kon bijna niet meer praten.”

Op zaterdag herhaalde ze dat in posts aan de familie van Julie Quintens.

Geheim overleg

Nochtans mag een jurylid het geheim van de beraadslaging niet prijsgeven. Voorzitter Peter Hartoch hamerde daarop tijdens het proces, en vertelde de jury dat ze na hun beraad als één geheel, met een unanieme beslissing naar buiten moesten komen.

Bovendien moet een gezworene tijdens het proces onpartijdig zijn. “Mijn verdict stond vanaf dag één vast. Spijtig genoeg zijn we met twaalf”, schreef C.V. in een post, die na enkele uren werd verwijderd.

De vrouw loopt nu het risico dat ze op de vingers getikt wordt door het parket, al is het niet duidelijk welke straf ze riskeert.

Nieuw proces?

Bovendien bestaat volgens sommige juristen het gevaar dat het Hof van Cassatie hier een reden in ziet om het arrest van het hof te verbreken. Daartoe zou één van de partijen Cassatieberoep moeten aantekenen. “Ik heb er kennis van genomen. Ik ga dit bespreken met mijn cliënt”, zegt Frédéric Thiebaut, de advocaat van Wertoy. Bij een nieuw proces zou Wertoy een lichtere straf kunnen krijgen – óf een zwaardere.