Ajax-coach over mogelijke terugkeer Jan Vertonghen: “We volgen hem nadrukkelijk”

Hoe ziet de toekomst van Jan Vertonghen eruit? Zijn contract bij Tottenham Hotspur loopt deze zomer af en nadat hij afgelopen woensdag kort na de rust gewisseld werd door coach José Mourinho, wordt er volop gespeculeerd over een vertrek. Als Superjan vertrekt, zou ex-club Ajax zomaar eens de volgende stap kunnen zijn. En Ajax-trainer Erik Ten Hag lijkt niet weigerachtig te staan tegenover een terugkeer van Vertonghen.

“Jan heeft een verleden bij Ajax, we volgen zijn situatie nadrukkelijk”, zei Erik Ten Hag zondag in het Ziggo-programma Rondo. “Van een leeftijdsgrens is hier geen sprake. Als iemand goed genoeg is, maakt leeftijd niet uit. Maar je moet ook kijken naar de positie waarop iemand kan spelen. Als hij beschikbaar is en we iemand nodig hebben op die positie, dan is hij een optie.”

Vertonghen speelde van 2003 tot 2006 bij de jeugd van Ajax en maakte dan de overstap naar het hoofdteam, waar hij in 2012 door Tottenham werd weggeplukt.