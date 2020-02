Terminaal zieke Dirk krijgt staande ovatie in uitverkochte Roma: “Dit voelt beter dan een shot morfine”

Antwerpen -

Niet meer dan drie dagen had de terminaal zieke Dirk Van Duppen nodig om De Roma uit te verkopen voor zijn boekvoorstelling van ‘Zo verliep de tijd die me toegemeten was’. Maar veel meer dan een boekvoorstelling voelde de namiddag aan als een ode en een afscheid. “Mijn dochter zei me: nu kun je zelf nog zien hoeveel mensen je graag zien, op je begrafenis niet meer.”