€ 0,50 voor een steak die nog 1 dag goed is

Het gaat concreet om vlees, vis of taartjes die je in de koelrekken van je lokale Lidl-winkel vindt.

Op zulke voedingswaren staat een ‘te gebruiken tot’-datum. Dat wil zeggen dat het product ‘tot op de aangegeven datum mag worden verkocht”, aldus het Voedselagentschap FAVV. Echter, na deze datum mogen ze niet meer worden gebruikt.

Het zijn die producten die Lidl op de laatste houdbaarheidsdag nu aan een halve euro gaat verkopen. “We gaan de klanten dan wel duidelijk maken dat die producten nog dezelfde dag geconsumeerd moeten worden”, zegt Lidl-woordvoerder Isabelle Colbrandt.

Lidl testte deze nieuwe manier van werken al uit in verschillende winkels in Luxemburg. Met succes, “er wordt 17 procent minder verse producten verspild”, klinkt het bij de supermarktketen. Lild hoopt op termijn de voedselverspilling in haar winkels met tientallen procenten naar beneden te krijgen.

Lild beklemtoont ook dat de Voedselbanken – waar vandaag veel bijna vervallen voedsel naartoe gaat – niet moeten vrezen. “De helft van de opbrengst van deze manier van werken gaat naar de voedselbanken”, aldus nog Colbrandt. Sowieso blijft Lidl ook overschotten aan deze sociale organisaties schenken.

Andere supermarktketens – die beklemtonen elk idee te steunen dat voedselverspilling tegen gaat – zijn niet van plan hun producten aan zulke spotprijzen aan te bieden. “Wij werken traditioneel met kortingen van -30 tot -50 procent, onder meer omdat we vinden dat er toch ook respect moet blijven voor de waarde van het product”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

Wat niet wil zeggen dat Delhaize met meer onverkochte verse producten achterblijft. “Dankzij een goede samenwerking met de Voedselbanken en ook lokale initiatieven slagen we er al 8 jaar in alle onverkochte, verse producten een bestemming te geven.”

Bij Colruyt doen ze traditioneel niet aan snelverkoop. “We halen onze verse producten 4 dagen op voorhand uit de rekken, zodat klanten thuis nooit voor verrassingen komen te staan. De producten gaan vervolgens naar verschillende sociale organisaties”, aldus Silja Decock.

In België wordt de jaarlijkse voedselverspilling op 3,6 miljoen ton geschat, of 345 kg per persoon per jaar.