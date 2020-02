Elke week verdwijnen 2 bakkers

Heeft je favoriete bakker onlangs de deuren gesloten? Moet je steeds verder rijden om zondag verse pistolets en koffiekoeken op tafel te kunnen zetten? Mocht het een troost zijn: je bent lang niet de enige. Want het aantal bakkerijen in ons land is in dalende lijn. In 2018 waren er nog 4.072 warme bakkers die zelf brood bakken, en 1.923 koude bakkers die brood inkopen. In totaal 5.995. En dat is een pak minder dan in 2009: toen waren er nog meer dan 7.000 bakkers.

Vooral in Vlaanderen en Wallonië is het aantal bakkers in die periode sterk gedaald, met ongeveer 15 procent. In Brussel bedraagt de afname slechts 5 procent. Toch is er één constante in de drie regio’s: het aantal warme bakkers (-16 procent) daalt sneller dan het aantal koude bakkers (-12 procent).

Te hard werk

Naar een verklaring is volgens het NSZ niet ver zoeken. “Wie een bakkerij wil openhouden, moet hard werken. Niet alleen ’s nachts, maar ook in het weekend”, zegt Christine Mattheeuws van de zelfstandigenorganisatie. “Door al die elementen is de job vandaag minder aantrekkelijk voor jonge mensen.” Gevolg: de bakkers die met pensioen gaan, vinden moeilijk opvolging en sluiten daarom definitief de deuren. “Daarnaast kennen bakkers ook problemen om personeel aan te werven dat in de weekends in hun winkel wil staan”, vervolgt Mattheeuws. “Ze moeten ook steeds meer investeringen doen. Er zijn meer administratieve verplichtingen en allerhande controles. Dat werkt demotiverend.”

Lange wachtrij

Hoe we het tij kunnen keren, zodat we straks weer om de hoek om croissants kunnen gaan? Het NSZ kijkt dan vooral in de richting van de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten. Die moeten alles in het werk stellen om meer jongeren op te leiden, en aan te moedigen om te kiezen voor een toekomst als bakker. “Want het is een prachtige stiel. Een bakkerij is een zaak met toekomst”, benadrukt NSZ. “Wie op zondag naar de bakker gaat, weet dat je achteraan een lange rij klanten moet aanschuiven. Voor echt brood en patisserie, gaan de Belgen nog naar de bakker.”