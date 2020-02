Kampioenschap Tegenwindfietsen stilgelegd wegens té felle wind

Het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen op de Oosterscheldekering in Zeeland is stilgelegd wegens de harde wind. Nadat zes teams van start waren gegaan, werd de ploegentijdrit rond 13.45 uur gestaakt. Volgens de organisatie waaide het te hard om met aanhangwagens met de fietsen erop over de Oosterscheldekering te rijden. Gevaarlijk werd het volgens de initiatiefnemer niet voor de rijders, omdat die “door de wind helemaal tot stilstaan werden geblazen”. Toch kijkt organisator Robrecht Stoekenbroek tevreden terug op de zesde editie zonder incidenten. (adm)