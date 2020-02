Moeder van Wendy krijgt telefonisch te horen dat moordenaar op weekend mocht: “Mijn brief komt pas deze week aan”

“Het is onbegrijpelijk dat de moordenaar van mijn dochter afgelopen weekend de gevangenis al mocht verlaten”, zegt Christa Laureys, de moeder van Wendy Houtman. Ze kreeg dat net voordien via de telefoon te horen. De officiële brief die haar tijdig had moeten inlichten, komt allicht pas deze week aan.

Kim Janssens, de ex-vriend van Houtman, werd tot 25 jaar cel veroordeeld voor de moord op de jonge vrouw in haar appartement, in juni 2009. Hoewel hij in principe tot 2034 zijn straf moet uitzitten, komt hij al sinds 2018 in aanmerking voor een enkelband.

Donderdag werd Laureys als nabestaande via de telefoon ingelicht dat Janssens verlof kreeg. Niet via een officiële brief, die ze veertien dagen op voorhand had moeten ontvangen. “Ik ben heel erg geschrokken. Het was een klap. Het besef dat hij een tweede kans krijgt en vrij rondloopt, bracht heel wat naar boven”, zegt ze.

“De Dienst Slachtofferonthaal brengt nabestaanden die hebben aangegeven dat ze op de hoogte willen blijven, altijd zo snel als mogelijk van deze beslissingen op de hoogte. Indien mogelijk binnen de 24 uur”, zegt Liesbeth Wyseur, woordvoerster van de Vlaamse Justitiehuizen. Waarom de brief hier uitbleef, wordt onderzocht. (cel)