Bloedbad, na ruzie met “schoonmoeder van zijn bevelhebber”

“Denken ze hun geld in de hel te kunnen spenderen?” Na deze post zaterdagochtend op Facebook begon de 32-jarige Thaise militair Jakrapanth Thomma aan zijn helletocht. Eerst schoot hij zijn legercommandant en diens schoonmoeder dood, en pas zestien uur later konden elite-eenheden – overgevlogen uit de hoofdstad Bangkok – hem uitschakelen. In die tijd had Thomma, opgeleid als scherpschutter, 29 mensen doodgeschoten en nog eens bijna 60 anderen verwond. Tien gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis”, zei de Thaise eerste minister Prayuth Chan-ocha.

Volgens de premier was de schutter door het lint gegaan door problemen met de verkoop van een stuk grond dat toebehoorde aan de schoonmoeder van zijn commandant. Beide waren zijn eerste slachtoffers. Vervolgens trok hij naar de nabijgelegen legerbasis van Nakhon Ratchasima, op zo’n 250 km van de hoofdstad Bangkok, om er meteen het vuur te open op andere militairen. “Ter plekke is hij in een wapenopslagplaats geraakt, waar hij een minstens één aanvalsgeweer heeft buitgemaakt, samen met zo’n 800 patronen. Daarna is hij er vandoor gegaan in een Humvee-legerjeep.”

Kramp in de vingers

Thomma reed naar een van de grootste en drukst bezochte shoppingcenters van de stad, vastberaden om nog meer slachtoffers te maken. “De man richtte op de hoofden”, zei een getuige die zag hoe verschillende mensen – onder wie ook kinderen – in koelen bloede werden neergeschoten. “De paniek was onbeschrijfelijk: mensen vluchtten alle kanten op, verstopten zich in doodsangst urenlang in toiletten of in kantoortjes achter de winkels.”

Ondertussen bleef de schutter verschillende berichten op Facebook posten. Hallucinant was het bericht waarin hij aangaf dat hij kramp kreeg in zijn vingers van het constant overhalen van de trekker. Facebook haalde zijn account uiteindelijk offline.

Machteloze moeder

De eerste uren kon de politie weinig meer doen dan mensen in kleine groepjes te bevrijden uit het zes verdiepingen tellende winkelcentrum, terwijl ze intussen probeerden om delen van het gebouw onder controle te krijgen. “Maar op een gegeven moment moesten we de schutter zien uit te schakelen”, zei legergeneraal Jirapob Puridet. “We kregen immers berichten dat een grote groep mensen zich in paniek had opgesloten in een koelcel, en dat ze dreigden te stikken omdat de zuurstof begon op te geraken.”

De politie bracht nog de moeder van de schutter naar het winkelcentrum, maar ook zij kon haar zoon niet op andere gedachten brenen. Uiteindelijk werd Thomma, na een vuurgevecht dat volgens Puridet “recht uit een Hollywood-film kon komen” uitgeschakeld in de kelder van het shoppingcenter. Hij had er zich verschanst met een aantal gegijzelden.

Eerste minister Prayuth Chan-ocha eist een grondig onderzoek naar de beweegredenen van de losgeslagen militair.