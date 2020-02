Weyts wil geen gratis condooms op school

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaat niet mee in het voorstel van de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsaf­breking. Die pleit voor gratis anticonceptie tot 35 jaar en wil daarom ook gratis condoomautomaten in de scholen. Maar Weyts is het beu dat er voor elk probleem steevast in de richting van het onderwijs wordt gekeken. “Onze leraars moeten les kunnen geven. Daar moeten we voor zorgen, want dat is hun kerntaak”, zei hij op VTM Nieuws. “Al het andere, zoals gratis condooms, hoort daar niet bij.” (hca)