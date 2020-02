Enkel CD&V en N-VA zien lichtpuntje

De koninklijke zoektocht van Koen Geens “naar een stabiele meerderheid voor dit land” is in wezen beperkt tot een zoveelste poging om N-VA en PS te verzoenen. De CD&V-vicepremier heeft de afgelopen week de voorzitters van alle mogelijke regeringspartijen ontmoet. Maar daarna is er – buiten PS en N-VA – niemand meer betrokken geweest bij de gesprekken. Het afgelopen weekend zaten ook die twee grootste partijen niet meer samen met de koninklijke opdrachthouder. Geens bracht een aantal onderhandelaars wel op de hoogte van wat hij de koning vandaag gaat vertellen.

CD&V zet de discretie over de gesprekken in de markt als een goed signaal en N-VA gaat daarin mee. “Dat is toch al iets. Het is ooit anders geweest”, klinkt het bij de Vlaams-nationalisten. De andere onderhandelaars zijn sceptischer. “Geen nieuws is niet altijd goed nieuws. Het kan ook gewoon betekenen dat er niets gebeurt”, zegt een partijvoorzitter. Vooral aan Franstalige kant is het vertrouwen in de koninklijke opdrachthouder niet bijster groot. “CD&V geeft de indruk dat het vooruitgaat, maar in werkelijkheid staan we nog altijd nergens. En Geens denkt dat hij een oplossing ziet die nog niemand voor hem heeft gezien, maar dat is een fata morgana.”

Richting staatshervorming

Als de gesprekken tussen PS en N-VA al een compromis kunnen opleveren, dan situeren de optimisten die in de richting van een staatshervorming. De volgende stap is dan dat er ook andere partijen bij betrokken worden. En daar stokt het al bij MR, van wie voorzitter Georges-Louis Bouchez al meermaals liet weten dat er grenzen zijn aan zijn toegeeflijkheid. “Voor N-VA moeten we meegaan in hun communautair verhaal, voor PS moeten we de tax shift van de regering-Michel schrappen en tenslotte moeten we ook onze zusterpartij Open VLD laten vallen.”

De sfeer tussen de onderhandelaars is ook allesbehalve goed. Dat Paul Magnette (PS) en Bouchez elkaar niets gunnen is al langer duidelijk, maar ook tussen CD&V-voorzitter Joachim Coens en zijn voormalige co-informateur Bouchez zit het scheef. Geens gedraagt zich volgens andere onderhandelaars bij dat alles redelijk geïsoleerd. “Sinds hij zonder dat het echt was doorgepraat is aangesteld door de koning, geniet hij zeker niet de volle steun van zijn eigen partij”, zegt een voorzitter. “En zijn opdracht was al aartsmoeilijk. Zelfs als hij alles perfect zou voorbereiden, blijft hij voor een deal nog helemaal afhankelijk van PS en N-VA.”

Op naar verlenging

In de nota die Geens vandaag aan de koning overhandigt, zal in de eerste plaats staan wat hij de afgelopen week heeft gehoord van de andere partijen. Voor het paleis zal dat naar alle waarschijnlijkheid al voldoende zijn om de missie te verlengen, temeer omdat de koning meteen na hun ontmoeting voor enkele dagen naar New York trekt, voor een werkbezoek aan de Verenigde Naties.