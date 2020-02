Coronavirus: officieel al 902 doden in China

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus in China is maandag gestegen tot 902. De autoriteiten kondigden 91 nieuwe doden aan in de provincie Hubei.

Het zogenoemde Wuhan-virus eiste officieel al meer doden dan het SARS-virus, dat in 2002 en 2003 774 levens kostte.

De Nationale Gezondheidscommissie van Hubei heeft ook 2.618 nieuwe gevallen van infectie geïdentificeerd in de provincie in centraal China, waarvan de hoofdstad Wuhan is. De tol staat daarmee op meer dan 39.800 patiënten.

Zondag werden ongeveer 2.600 nieuwe gevallen gemeld. Afgelopen woensdag waren er dat nog 3.900.

Stabilisatie

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het aantal dagelijkse infecties in China gestabiliseerd, maar het is te vroeg om te concluderen dat de epidemie zijn hoogtepunt heeft bereikt. De WHO heeft een team van deskundigen naar China gestuurd om onderzoek te doen naar de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

“We zitten in een stabiele periode van vier dagen waarin het aantal gemelde gevallen niet is toegenomen. Dit is goed nieuws en dit kan de impact van de controlemaatregelen weerspiegelen”, zei WHO-bestuurder Michael Ryan.

Volgens de Amerikaanse specialist van de universiteit van Columbia Ian Lipkin kan de epidemie binnen twee weken mogelijk een piek bereiken, voordat ze aanzienlijk afneemt, hoewel een “herstart” mogelijk is wanneer mensen massaal weer aan het werk gaan.

Buiten China

Naast China zijn intussen een twintigtal landen en regio’s getroffen, maar er vielen tot hiertoe slechts twee overlijdens te betreuren buiten de Chinese landsgrenzen. Het gaat om een Chinese man op de Filipijnen en een man in Hongkong. Beide slachtoffers waren voordien in Hubei geweest.