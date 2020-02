Koen Geens brengt eerste keer verslag uit bij de Koning, maar enkel CD&V en N-VA zien lichtpuntje

De koning verlengt vandaag wellicht de opdracht van Koen Geens. De focus van de CD&V-vicepremier gaat nog steeds naar een coalitie gedragen door de twee grootste partijen: N-VA en PS. De Vlaams-nationalisten beschouwen de discretie over de gesprekken als “een stap vooruit”. Maar volgens PS is er van enige vooruitgang geen sprake. En ook bij de andere partijen is het vertrouwen in deze missie niet bijster groot.