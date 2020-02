Het aantal mensen dat het nieuwe coronavirus heeft op een cruiseschip voor de kust van Japan is met 60 gestegen. In totaal zijn 130 mensen op het schip besmet met het virus. Dat heeft de Japanse televisiezender TBS TV maandag via Twitter naar buiten gebracht.

De Diamond Princess heeft ongeveer 3.700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders.

(belga)