Dodentol schietpartij Thailand loopt op tot 29

De dodentol van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 29. Het land rouwt om de slachtoffers, terwijl vrijwilligers maandag gestart zijn met het opruimen van de schade.

De rouwenden verzamelden zich laat op zondag en plaatsten bloemen buiten het winkelcentrum Terminal 21 in de noordoostelijke provincie Nakhon Ratchasima, dat het toneel van een deel van het geweld was.

Ondertussen is de dodentol opgelopen tot 29, zeggen officiële bronnen. 58 anderen zijn gewond. De politie kon de schutter, die zich uren ophield in Terminal 21, uiteindelijk neerschieten.

Volgens de Thaise premier Prayut Chan-o-cha lag een persoonlijk dispuut tussen de schutter en de schoonmoeder van zijn bevelvoerende officier aan de basis van de schietpartij. De schutter doodde eerst drie mensen op een legerbasis, onder wie zijn directe overste. Vervolgens stal hij zware wapens en reed hij met een, eveneens gestolen, legervoertuig naar het winkelcentrum. Onderweg zette hij zijn bloedbad verder en schoot onder andere op toevallige passanten nabij een boeddhistische tempel.

Aangekomen in het winkelcentrum opende hij het vuur op het winkelend publiek. De politie bestormde het gebouw in een poging de schutter te overmeesteren. Een agent kwam daarbij om het leven. De militair verschanste zich in de kelder van de mall en het kwam opnieuw tot een vuurgevecht met veiligheidsdiensten. Die schoten hem uiteindelijk dood.

