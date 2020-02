Militairen blootgesteld aan giftige dampen, 149 militairen bezorgd over burnpits

Zo’n 149 Belgische militairen hebben zich geregistreerd via een meldpunt omdat ze denken ziek te zijn of zich zorgen maken over de giftige rook uit burnpits. Dat zijn grote afvalverbrandingskuilen in de openlucht, die werden gegraven tijdens missies in Afghanistan en Mali. Dat schrijft De Morgen. Het meldpunt werd negen maanden geleden opgericht.

“149 militairen hebben zich intussen gemeld: Belgen die op missie waren in Afghanistan en Mali”, laat de legervakbond ACMP weten in een tussentijds rapport over het meldpunt. De militairen die zich registreren zijn vooral ongerust over hun gezondheid. Maar 23 mensen zijn ervan overtuigd dat hun blijvende medische problemen gelinkt zijn aan het inademen van de rook uit de burnpits.

De militaire vakbond hekelt dat de legerleiding nog geen concrete acties ondernam. “Bijna wekelijks komen er nog meldingen binnen. We eisen dat de legerleiding dit ernstig neemt”, verklaart de ACMP. De legerleiding belooft nu om meer aandacht te besteden aan het gezondheidsrisico van burnpits.

