Waarom Oostende na nieuwe nederlaag nog niet zeker is van het behoud

Andermaal liet KV Oostende een kans op een uitzege door de vingers glippen. Op bezoek bij Moeskroen had het nochtans een uur lang de partij onder controle. Door de zege van Cercle beseft KVO dat er dringend werk aan de winkel is als het niet meer in de problemen wil komen. Wij legden drie pijnpunten bloot.