Standard dient klacht in tegen ex-sportief directeur Olivier Renard en voormalig coach Aleksandar Jankovic

Standard heeft bij de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren een klacht ingediend tegen onder anderen Olivier Renard en Aleksandar Jankovic, in hun periode als respectievelijk sportief directeur en coach van de Luikse voetbalclub. Dat meldt Sporza.

De klacht met burgerlijke partijstelling is ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren en is gericht tegen zes personen. Naast Renard en Jankovic worden ook ex-makelaar Dejan Veljkovic en huidig makelaar Mateja Kezman geviseerd. Standard heeft een klacht ingediend tegen de 6 betrokkenen voor onder meer valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en fraude.

Standard-voorzitter Bruno Venanzi kreeg lucht van de financiële malversaties toen hij begin dit jaar door het parket van Hasselt werd ondervraagd in het kader van Operatie Zero, de officiële naam van Operatie Propere Handen, gevoerd door het federaal parket. De voorzitter van de Luikse club werd geconfronteerd met verklaringen en documenten van spijtoptant Veljkovic over een aantal transfers bij Standard in de periode van 2016-2018 en over peperdure scoutingsopdrachten.

Veljkovic gebruikte fictieve contracten voor al even fictieve opdrachten om zo spelers en trainers een deel van hun loon in het zwart uit te betalen. En om verdoken commissies uit te betalen bij de transfers van Gojko Cimirot, Filip Mladenovic en Milos Kosanovic. Ook coach Jankovic werd met dit geld in het zwart betaald.

In totaal zou een bedrag van ruim drie miljoen euro aan valse contracten zijn uitgeschreven, waarvan twee miljoen effectief werd uitbetaald, tot het begin van Operatie Zero. Die valse contracten werden afgesloten met twee bedrijfjes van Veljkovic, met zetel in Servië en Montenegro.

Venanzi zou hebben toegegeven dat deze facturen hem vals lijken en was naar verluidt enorm geshockeerd toen hij de fraude door Renard en Jankovic vernam.

Renard werkt momenteel als sportief directeur bij Montreal Impact in de MLS, Jankovic traint nu de nationale U20 in China. De Serviër was slechts zeven maand als coach van Standard actief, Renard werkte sinds 2016 voor Standard, eerst als sportief directeur en later als directeur ‘recrutering’. Hij verliet de club in mei van vorig jaar waarna hij sportief adviseur werd bij Antwerp, een club die hij reeds na vier maanden verliet voor een avontuur in Canada.