De schuld van Ciara? Dit was alvast het weekend van de bizarre owngoals

Storm Ciara zorgde er her en der voor dat wedstrijden werden afgelast. Daar waar wel werd gevoetbald, vielen soms bizarre owngoals. Onder anderen in PSG - Lyon en PSV - Willem II kregen de toeschouwers enkele fraaie exemplaren te zien met een jonge Belgische revelatie in een opvallende hoofdrol.

PSG versus Lyon is al lang niet meer de topaffiche die het jaren was, daarvoor is de dominantie van de Parijzenaren te groot. Daar leek het ook gisteravond op. PSG was al voor de pauze uitgelopen tot twee-nul met goals van Di Maria en Mbappé. En kort na de pauze besloot Lyon-speler Fernando Marçal zijn bijdrage tot het spektakel te leveren.

Sacar un resultado positivo cuando juegas en casa del PSG es complicado... y lo es todavía más si te marcas autogoles así ?????? pic.twitter.com/fgmBjKnPSM — MARCA (@marca) February 9, 2020

Na een snelle counter probeerde Julian Draxler zijn vrijstaande ploegmaat Angel Di Maria te bereiken. De voorzet werd onderschept maar viel opnieuw in de voeten van Draxler die vanop de achterlijn een tweede poging ondernam. De teruggekeerde Marçal wilde verder onheil voorkomen en knalde de perfect… in het leegstaande doel. Lyon zou nog terugkomen tot 3-2 maar een laat doelpunt van Cavani nam alle twijfels weg. Rode Duivels Jason Denayer en Thomas Meunier speelden de volledige wedstrijd, van Neymar geen spoor.

Mike Trésor Ndayishimiye

Ook Mike Trésor Ndayishimiye beleefde de keerzijde van de medaille. De 20-jarige Belg is één van de revelaties bij het sterk spelende Willem II uit Tilburg met vier goals en drie assists. Maar zaterdagavond voegde hij een knullige owngoal aan zijn statistieken toe.

Gelukkig voor Ndayishimiye was de wedstrijd op het veld van PSV al gespeeld. Diep in blessuretijd kreeg hij een inworp net voor de eigen rechthoek in de voeten gegooid. Ndayishimiye koos voor de makkelijkste oplossing en speelde de bal terug op doelman Wellenreuther. Die stond echter ver naast zijn doel terwijl Ndayishimiye de bal, tegen alle principes in, richting doelmond speelde. De Duitse doelman van Willem II trok nog een vergeefs spurtje maar kon de owngoal niet meer vermijden. Drie-nul voor PSV, tot afgrijzen van Ndayishimiye.