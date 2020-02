Hoe is het om te werken bij een ethische bank?

“Ik zeg niet dat het onmogelijk is om hier een burn-out te krijgen, want het kan je overal overkomen.” (Michael Ramaekers, relationship manager bij Triodos Bank) Foto: Jobat.be

De banksector vereenzelvig je misschien niet altijd met duurzaamheid en transparantie. Toch maken bepaalde banken daarvan hun handelsmerk. Hoe vertalen medewerkers van zo’n bank die principes in hun dagelijkse job?

“Omdat ik in de financiële sector wilde terechtkomen, deed ik economische studies”, vertelt Michael Ramaekers (34), relationship manager personal & private banking bij Triodos Bank, met kantoor aan de Hoogstraat in Brussel. “Net voor de financiële crisis begon ik bij een klassieke grootbank. Eerst zat ik aan het loket, daarna was ik beleggingsadviseur van een lokaal bankagentschap. Ik deed dat ongeveer vijf jaar en dat was zeer boeiend en leerrijk. Maar toen begon er toch iets te knagen. Als beleggingsadviseur had ik niet de vrijheid om echt naar mijn klant te luisteren. Ik moest gaan voor de termijnobjectieven, voor de promoties en de producten van de maand. Dat gaf me ook een zekere druk en stress. Daarom maakte ik de overstap naar Triodos.”

Michaels collega en customer integrity monitoring officer Amal El Moughni (21) vond haar persoonlijke waarden terug bij de bank. “Ik moet op het werk geen totaal andere persoon zijn. Ik ben moslima en draag een hoofddoek. Tijdens mijn sollicitatie was meteen duidelijk dat dat absoluut geen probleem was. Ook nu ik hier werk, merk ik dat mijn hoofddoek geen obstakel vormt voor mijn werkgever of mijn collega’s. Men kijkt naar mij als een individu met bepaalde capaciteiten, niet naar mijn achtergrond en religie. Het draait hier niet enkel om duurzaamheid, maar ook om eerlijkheid en non-discriminatie.”

Meer dan bankzaken

Een ethische bank gaat er prat op dat het geld van haar klanten enkel in duurzame projecten wordt geïnvesteerd. Dat duurzame gaat dan over natuur en milieu, maar ook over sociale zaken. Wie werkt in zo’n bank, pikt die zaken automatisch op. “Onze monday morning meeting gaat niet enkel over bankzaken”, vertelt Michael. “Soms vertellen collega’s ook over projecten waarmee ze bezig zijn buiten het werk. Dat is heel inspirerend en heeft een impact op je persoonlijk leven omdat je bewuster gaat nadenken over je keuzes. Zo leerde ik over zoet water en het tekort daaraan. Ik vernam dat voor de productie van een kilo rundsvlees vele duizenden liters water nodig zijn. Nu ga ik veel bewuster om met het vlees dat ik eet.”

Ook Amal vertaalt de kennis die ze opdoet op het werk naar haar privéleven. “Ik probeer meer en meer kleine details te veranderen, zoals de kraan dichtdraaien als ik mijn tanden poets. Toen ik hier begon te werken, kreeg ik als welkomstgeschenk een tas om mijn lunch in te verpakken. Drie vriendinnen hebben er nadien ook eentje gekocht.”

