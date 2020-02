Partij van president behaalt absolute meerderheid in Azerbeidzjan

De regeringspartij Yeni heeft bij de vervroegde parlementsverkiezingen in Azerbeidzjan een absolute meerderheid behaald. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten . De oppositie spreekt van massale verkiezingsfraude.

Met 87 procent van de stemmen geteld, stevent de partij van president Ilham Aliyev af op 65 van de 125 zetels, zo meldt de centrale verkiezingscommissie.

“De verkiezingen zijn volledig vervalst”, zo heeft oppositieleider Arif Gadjily van de partij Musavat al gereageerd. Hij klaagt over grootschalige verkiezingsfraude, met op voorhand gevulde stembussen en mensen die verschillende stemmen hebben uitgebracht.

Voor de verkiezingen hadden verschillende oppositiepartijen de regering er ook al van beschuldigd van hun campagne te belemmeren. Enkele partijen hebben om die reden ook de stemming geboycot.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft 350 waarnemers naar Azerbeidzjan gestuurd om toe te zien op het verloop van de verkiezingen. Maandagnamiddag wordt hun rapport verwacht.

President Aliyev had in december vorig jaar vervroegde verkiezingen uitgeroepen. Hij verklaarde toen dat hij de oude politieke garde plaats wilde laten ruimen voor een nieuwe generatie, die beter in staat zou zijn een antwoord te bieden aan de economische groeivertraging. Volgens de oppositie zijn de nieuwe parlementsleden echter even loyaal aan de familie Aliyev als de vorige verkozenen.

Ilham Aliyev volgde in 2003 zijn vader Heydar op als president van Azerbeidzjan. De vrouw van de president, Mehriban Aliyeva, is de eerste vicepresident.