Ophef in Spanje: fysical coach maakt op wel heel ongelukkige manier duidelijk dat Japanse wisselspeler moet invallen

Dani Pastor, fysical coach van de Spaanse eersteklasser Real Mallorca, heeft afgelopen weekend een heel slechte beurt gemaakt. Het gebaar waarmee hij invaller Takefuso Kubo duidelijk maakte dat hij moest invallen, kon voor vele Spanjaarden niet door de beugel.

Mallorca speelde afgelopen zaterdag een levensbelangrijk degradatieduel op het veld van Espanyol Barcelona. Kort nadat de thuisploeg op voorsprong was gekomen, besloot Mallorca dat het tijd was om te wisselen. Conditietrainer Pastor vond dat het snel moest gaan en maakte met een weinig subtiel gebaar - hij maakte met zijn wijsvingers twee spleetogen - duidelijk dat Kubo moest invallen. Het gebaar werd in Spanje geïnterpreteerd als een daad van racisme, de club noch de coach zelf hebben voorlopig gereageerd.

Kubo is een 18-jarig Japans talent dat afgelopen zomer door Real Madrid naar Europa werd gehaald maar meteen werd doorverhuurd aan Mallorca. Daar probeert hij speelminuten te vergaren.