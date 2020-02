Britse regering roept uitbraak coronavirus uit tot “ernstige en imminente” dreiging

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft maandag de uitbraak van het nieuwe coronavirus uitgeroepen tot een “ernstige en imminente dreiging voor de gezondheid”.

Het ministerie van Gezondheid kondigt ook bijkomende maatregelen aan voor de aanpak van het virus. Zo kunnen mensen die met het virus besmet zijn, gedwongen onder quarantaine of in isolatie worden geplaatst.

“We verscherpen onze regelgeving zodat we mensen voor hun eigen veiligheid in eenzame opsluiting kunnen houden, wanneer gezondheidswerkers geloven dat ze het virus dreigen te verspreiden”, zegt woordvoerder van het ministerie daarover. “Deze maatregel zal het voor gezondheidswerkers eenvoudiger maken om bij te dragen aan de veiligheid van mensen in het hele land.”

De Britse ziekenhuizen Arrowe Park Hospital en Kents Hill Park zijn aangewezen om besmette mensen te behandelen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn vier gevallen van het longvirus vastgesteld. Zondag is het virus ook geconstateerd bij vijf Britten die op skivakantie waren in de Franse Alpen.

