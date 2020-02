Boekenhandel Paard van Troje loopt waterschade op door storm

Gent - “Het is een kutsituatie”, zegt zaakvoerder Bart van Aken. Zijn boekenhandel Paard van Troje werd voor een tweede maal getroffen door waterschade. “De schade zal oplopen tot 10.000 euro.”

Het was een pijnlijk beeld voor zaakvoerder Bart van Aken toen hij zijn ‘Paard van Troje’ binnenstapte. De achterbouw van zijn zaak stond onder water. “Een pmd-zak heeft dit veroorzaakt”, zegt hij. “Die kwam vannacht vast te zitten in de afloop van het platte dak hier achteraan. Daardoor veranderde het platte dak in een zwembad. Het water kon niet meer weg, waardoor het via het plafond in de winkel is binnengesijpeld.” De kinderboekenafdeling liep de meeste schade op. “Dat zal oplopen tot 10.000 euro, alle boeken en rekken zijn doorweekt. In de plafond zitten ook scheuren, we zullen vandaag nog gaten boren om zo het overtollige water eruit te krijgen.”, zegt Bart. Het personeel was in de ochtend druk in de weer om zo snel mogelijk terug de winkel te openen. Het is de tweede keer dat de zaak waterschade oploopt, in 2014 zorgde een waterlek ook voor enorme schade.

Foto: jdu