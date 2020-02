Zijn appartement stonk, maar AJ kwam pas achter de oorzaak toen zijn muren begonnen te druipen

AJ McCrady alarmeerde de autoriteiten toen het in zijn appartement vreselijk begon te stinken. De geurhinder was onhoudbaar, zei hij. Een tijdlang bleef de stank hangen. Toen de huurders zagen dat druppels naar beneden gleden langs de muur waren ze gealarmeerd. Ze belden een schoonmaakploeg. En die ging een kijkje nemen bij de buurman.

Aanvankelijk wisten ze niet wat het precies was en veegden alles weg. Maar de stank bleef en daarom belde McCrady een poetsteam. “De schoonmaker ging naar het appartement boven het mijne om te zien of zij hetzelfde probleem hadden. En toen ontdekten ze het lijk”, tweet McCrady.

His apartment is blocked off too :( pic.twitter.com/l5L953fcPp — aj (@daddyallenjoel) February 6, 2020

De huurders deelden horrorbeelden via Twitter, want het vocht op de muren bleek dus bloed te zijn. Bloed dat langs een rekje met foto’s stroomt.

“Het enige wat ik weet, is dat de man wellicht in zijn slaap stierf. Zijn lichaam was aan het ontbinden en het vocht lekte in onze flat”, tweet hij. “Toen de muren ook in onze badkamer vochtig werden, belden we het poetsteam.”

De lokale politie van Minneapolis bevestigde het nieuws. De lokale recherche voegde er meteen aan toe dat het niet om een verdacht overlijden ging.