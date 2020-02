Vier nieuwe gevallen coronavirus in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is bij nog eens vier mensen het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het totale aantal daar ligt nu op acht mensen.

De vier besmette personen zijn allemaal bekenden van een andere Britse patiënt in Frankrijk. De overheid kwam hen op het spoor door na te gaan met welke personen die patiënt in contact was gekomen.

Het Verenigd Koninkrijk had maandag de uitbraak van het nieuwe coronavirus uitgeroepen tot een “ernstige en imminente dreiging voor de gezondheid”. Dat stelt het ministerie van Gezondheid in staat strengere maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo kunnen mensen die met het virus besmet zijn, gedwongen onder quarantaine of in isolatie worden geplaatst.