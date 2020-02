Cipiers Leuven-Centraal maandag opnieuw in staking

De grote meerderheid van de cipiers van Leuven-Centraal is sinds zondagavond 22 uur opnieuw voor 24 uur in staking tegen de manier waarop Justitieminister Koen Geens een minimale dienstverlening wil invoeren. Volgens ACOD-vakbondsafgevaardigde Hans Lemmens zijn er van de ochtend- en dagploeg dertien van de circa zestig cipiers aan het werk.

Naast de wekelijkse nationale stakingsactie in de Belgische gevangenissen op vrijdag waartoe beide grote vakbonden oproepen, wil in Leuven-Centraal de socialistische vakbond ACOD dat er elke week nog een extra dag gestaakt wordt. Dat was vorige donderdag reeds het geval en ook vandaag/maandag. De christelijke vakbond ondersteunt enkel de vrijdagstakingen maar keert wel stakingsgeld uit aan leden die ook op andere dagen staken.

Het sociaal conflict in het gevangeniswezen over de minimale dienstverlening zit ondertussen muurvast. De vakbonden bestempelen het voorstel van Geens als een regelrechte aanval op het stakingsrecht. De vakbonden besloten tot nieuwe stakingsacties nadat het meest recent overleg met Geens een tiental dagen niets had opgeleverd. “Er beweegt momenteel totaal niets. Er zijn zelfs geen informele contacten om het sociaal conflict op te lossen”, aldus Lemmens (ACOD).

Leuven-Centraal is de enige gevangenis waar wordt gestaakt. Volgens de woordvoerster van het gevangeniswezen is 35,9 procent van het personeel van de ochtend- en dagploeg aanwezig, vannacht was 60 procent aanwezig, aldus Kathleen Van de Vijver.