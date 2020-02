Stormdeskundige: “Windsnelheden niet uitzonderlijk, wel dat heel het land ermee te maken kreeg”

Storm Ciara trok afgelopen nacht over ons land en zorgde voornamelijk voor omgevallen bomen, losgerukte dakpannen en hier en daar wat wateroverlast. “Al bij al viel het nog goed mee”, klinkt het bij de brandweerzones in heel ons land. De windsnelheden waren dan ook niet echt uitzonderlijk. Dat het hele land er op hetzelfde moment mee te maken kreeg, is wel speciaal.

“Die windsnelheden zijn niet echt uitzonderlijk. In Blankenberge is 120 kilometer per uur gemeten, dat zien we wel vaker. Zeker aan de kust. Wat wel opvallend was aan deze storm is dat die in heel het land en ver daarbuiten actief was. Het was een erg uitgestrekt windgebied”, zegt Karim Hamid, stormdeskundige bij het KMI.

Dat de storm voor veel mensen zo heftig leek, had te maken met het feit dat er al lang geen meer gepasseerd was. “Het was al een aantal jaar geleden dat we nog zo’n storm gezien hadden. Omdat we het niet meer echt kennen, lijkt die dan veel gevaarlijker. Maar in het verleden hebben we periodes gehad waarbij we zulke stormen 5 tot 6 keer per jaar hadden.”

Volgens verwachting

Dat Ciara zondagnacht lelijk huis hield, valt moeilijk te ontkennen. Maar die hoogste pieken zijn nu wel voorbij. Om van een echte storm te spreken is er 9 beaufort nodig. En dat wordt er op dit moment niet meer gemeten op zee. “We zitten nu op 8, echt ver van die stormkracht zitten we niet”, zegt weerman David Dehenauw. Volgens Hamid ligt de kern van Ciara ondertussen in Noorwegen, maar dat betekent niet dat de wind bij ons is gaan liggen. Momenteel geldt er in ons land daarom code geel. “Het is niet meer zo heftig, maar het is ook nog niet helemaal gedaan”, zegt Dehenauw. “Aan zee en in Antwerpen verwachten we vandaag nog stormtij. Wat dat teweeg zal brengen, is voorlopig afwachten.”

Storm Ciara voldeed wel aan de verwachtingen van het KMI. “Die windsnelheden van 100 tot 130 kilometer per uur hadden we voorspeld en zijn door meetstations ook bevestigd. We hadden ook een koudefront verwacht gisterenavond en daar is lokaal ook onweer bij gekomen. Het was heel intens, maar de regen trok wel snel door. Daardoor is er niet echt sprake van veel waterschade”, zegt Hamid.

Weerman Frank Deboosere is blij dat er op voorhand voldoende waarschuwingen zijn gekomen. “Op sociale media werd ons verweten wat veel tamtam te hebben gemaakt voor de storm, maar wat is het alternatief? Wat was er gebeurd als we niet gewaarschuwd hadden?”, zegt hij. “Daarom ben ik blij dat alles redelijk goed verlopen is. Er zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar er is wel wat materiële schade.”