Demir geeft startschot voor dikketruiendag

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft maandag in Genk de aftrap van de zestiende dikketruiendag gegeven. Dit jaar ligt de focus op de link tussen biodiversiteit en klimaat. “Klaslokalen en de bedrijfsvloer zijn uitgelezen plaatsen om Vlamingen bewust te maken van de uitdagingen waarvoor we staan. Net daar dient dikketruiendag voor”, zegt Demir bij het bedrijf ITZU in Genk.

Op dinsdag 11 februari organiseert het Departement Omgeving de zestiende editie van de Dikketruiendag in Vlaanderen. De verwarming gaat dan op veel plaatsen een graadje lager. De dikketruiendag wil daarmee aandacht vragen voor het klimaat en de CO2-uitstoot, en wil mensen aansporen de verwarming wat vaker iets lager te zetten.

De oorzaak van de klimaatopwarming leggen Vlamingen immers eerder extern. Zo wijst slechts 24 procent het verwarmen van woningen aan als een van de oorzaken van klimaatopwarming. Het blijft dus noodzakelijk om te sensibiliseren. “Woningen goed isoleren, meer natuur, bos en biodiversiteit: stuk voor stuk zijn het voor Vlaanderen prioriteiten”, stelt Demir. “Met de dikketruiendag grijpen we de kans om ook op scholen nieuwe generaties over die onderwerpen te bereiken.”

Weerman Frank Deboosere is opnieuw ambassadeur van dikketruiendag, en hij roept iedereen op om leven te brengen in je tuin. Er is namelijk een wisselwerking tussen klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Enkele honderden scholen en organisaties hebben hun acties geregistreerd en elk jaar zijn er ook spontane deelnames. Bedoeling is dat de acties zich niet beperken tot één dag, maar ingebed worden in de werking van scholen, bedrijven, overheden en organisaties.