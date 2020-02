Experts Pro League hebben verslag omtrent fiscale en parafiscale voordelen klaar, politiek lacht voorstellen weg

De expertencommissie, die door de Pro League was aangesteld om de fiscale en parafiscale voordelen in het voetbal onder de loep te nemen, heeft zijn verslag klaar. Het wil de RSZ- en fiscale voordelen grotendeels ongemoeid laten. De schatkist zou in totaal zo’n 25 miljoen beuren, nog grotendeels te betalen door de gokbedrijven. “Een mager beestje” en “niet ernstig” klinkt het vanuit de politiek.