Tv-contract Jupiler Pro League: topclubs willen extra opbrengst voor zichzelf houden, kleine clubs gaan niet akkoord

De raad van bestuur van de Pro League vergadert vanavond opnieuw over het tv-contract. Vrijdag bleek dat het bod van Eleven Sports van 103 miljoen euro het aantrekkelijkst was. Niet alleen omdat het 2 miljoen euro meer bedroeg dan wat Proximus, Telenet en VOO samen boden, ook omdat het ‘moderner geïnspireerd’ bleek. Gent-voorzitter Ivan De Witte was zowat als enige niet akkoord met het bod omdat hij nog altijd in een verkoop voor 120 miljoen euro gelooft.