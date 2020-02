Zuurstoftherapie, veel liefde en zoontje Romeo: waarom Inter-koning Romelu Lukaku zijn seizoensrecord (snel) zal breken

Zlatan de nieuwe koning van Milaan? Niks van, op dit moment is dat Romelu Lukaku. De 26-jarige Rode Duivel en Inter-spits scoorde zondag ook in zijn tweede Milanese derby, zit nu al aan 21 goals, en is goed op weg om zijn eigen recordaantal doelpunten in één seizoen (27 stuks) te breken. Redenen genoeg waarom dat snel moet/zal lukken.