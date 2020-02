Poging doodslag op veertiger in Genval

Een veertiger is zondagnamiddag slachtoffer geworden van een poging tot doodslag op de openbare weg in Genval, een deelgemeente van Rixensart in de provincie Waals-Brabant. Dat meldt het parket van Waals-Brabant maandag.

Zondag omstreeks 16.45 uur brak ruzie uit tussen drie personen. Om nog onbekende reden liep de ruzie volledig uit de hand. Een van de drie haalde een mes boven en stak een andere (geboren in 1975) minstens twee keer ter hoogte van het gezicht. Het slachtoffer was bij zijn ziekenhuisopname in kritieke toestand.

De vermeende dader van de messteken (geboren in 1984), is opgepakt, net als de derde betrokkene (geboren in 1986).

Een onderzoeksrechter is aangesteld. De feiten worden gekwalificeerd als poging tot doodslag, aldus de woordvoerster van het parket.