Jurylid dat op Facebook lekte over assisenproces Ben Wertoy wordt verhoord door speurders

Het Brusselse parket-generaal heeft het parket van Leuven de opdracht gegeven om een vooronderzoek te openen naar een jurylid uit het assisenproces tegen Ben Wertoy. De vrouw uitte de voorbije dagen op Facebook haar ongenoegen over de beraadslaging tijdens dat proces. Dat meldt woordvoerster Liliane Briers. Het jurylid wordt verhoord door de speurders in Leuven. Zelf gaat het parket-generaal niet in cassatieberoep, klinkt het nog.

Het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven veroordeelde de 27-jarige Ben Wertoy vrijdagavond tot 24 jaar gevangenisstraf voor moord op Julie Quintens. Hij beroofde de 24-jarige kapster door wurging van het leven in haar woning in Tienen in de lente van 2018.

Onze krant meldde dat één van de twaalf leden van de assisenjury de voorbije dagen op Facbook haar ongenoegen uitte over de beraadslaging tijdens het proces. Ze deed dat vrijdag onder meer op de pagina van Het Nieuwsblad en herhaalde haar berichten zaterdag in posts aan de familie van Julie Quintens.

Beschuldigde Ben Wertoy Foto: Olivier Matthys

“Ik heb de ganse week in de jury gezeten, en ik ben gebroken buiten gekomen”, klinkt het in die berichten. “Ik wou levenslang (...) Ik heb me moeten verlagen bij de meerderheid. Na vijf uur debatteren lukte het me niet om de meerderheid voor mij te winnen. Ik brak. Ik moest zakken. (...) Gelukkig hebben wij het nog boven de 20 jaar gekregen. Ik werd zenuwachtig, ik kon bijna niet meer praten.”

“Mijn verdict stond vanaf dag één vast. Spijtig genoeg zijn we met twaalf”, schreef de vrouw ook nog.

Het Brusselse parket-generaal heeft het parket in Leuven nu de opdracht gegeven een vooronderzoek te starten voor schending van het beroepsgeheim.