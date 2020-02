Cijfers bewijzen superseizoen Mbokani: Antwerp-spits heeft meer beslissende acties dan Cristiano Ronaldo en rist andere sterspelers

Dieumerci Mbokani is alweer bezig aan een topseizoen bij Antwerp. De Congolese spits was dit seizoen al goed voor 21 goals en 10 assists in 31 wedstrijden. Dit maakt dat Mbokani gemiddeld in iedere wedstrijd betrokken is bij een goal of assist. Indrukwekkende statistieken voor de intussen 34-jarige spits.

Met deze cijfers bevindt Mbokani zich in Europa bij de meest beslissende spelers. Zo staat de Congolees op de elfde plaats in de lijst van meest beslissende spelers van de vijftien grootste Europese competities. Mbokani bevindt zich hier in bijzonder goed gezelschap. Hij komt net na Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en gaat vooraf aan sterspelers als Angel Di Maria (PSG), Karim Benzema (Real Madrid) en zelfs ene Cristiano Ronaldo (Juventus).

De rangschikking wordt overigens aangevoerd door Erling Haaland. De Noorse sensatie, die in januari de overstap van Red Bull Salzburg naar Dortmund maakte, was dit seizoen voor beide clubs al goed voor 36 (!) goals en acht assists in 27 matchen.