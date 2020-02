Koning verlengt opdracht Koen Geens

Koning Filip heeft de opdracht van Koen Geens verlengd. Geens zal opnieuw verslag uitbrengen op 17 februari. Geens heeft vanmiddag, op 260 dagen na de verkiezingen, verslag uitgebracht bij koning Filip, na een week van overleg met de tien partijen die in aanmerking komen voor de vorming van een federale regering. De koninklijke opdrachthouder liet deze ochtend niet in zijn kaarten kijken en predikte het spreekwoord ‘zwijgen is goud’.

Koen Geens werd op 31 januari onverwacht het veld ingestuurd door de koning, nadat informateurs Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens er niet in waren geslaagd een werkbare meerderheid samen te brengen.

Geens zou vooral de toenadering moeten zoeken tussen PS en N-VA, ook al werd die al verschillende keren uitgesloten door socialistische kopstukken. Ook Ecolo maakte dit weekend nog eens duidelijk niet met N-VA te willen praten. In de krant L’Echo en op RTL-TVi riep covoorzitter Jean-Marc Nollet de andere partijen op om voor een “plan b” te kiezen en in een formule zonder de N-VA te stappen. “In zes weken tijd kunnen we naar buiten komen met een gezamenlijk programma rond een aantal thema’s”, aldus Nollet. Hij noemde in het bijzonder een uitwerking van de Europese Green Deal, een sociale correctie, een beweging naar een circulaire economie en meer aansluiting bij de burger.

Zowel CD&V als Open Vld legden zondag dan weer de nadruk op het belang van een samenwerking met N-VA. “Ik vind, en onze partij vindt, dat het best met een Vlaamse meerderheid gebeurt”, zei CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten in “De Zevende Dag”. “Als je met een minderheid in je taalgebied bestuurt, heb je het fenomenaal moeilijk en dan ga je je ook strakker opstellen. Als u straks, als Franstaligen, met een Vlaamse minderheid gaat besturen, gaat dat een veel strengere vertegenwoordiging zijn.”

Vincent Van Quickenborne van Open Vld maakte zijn eigen partij in De Zevende Dag ondergeschikt aan een verzoening tussen N-VA en PS. “Ik hoop dat het lukt met N-VA en PS, dat zou het beste zijn voor het land”, zei hij. “Of wij er dan bij zijn of niet, is zelfs van ondergeschikt belang.”