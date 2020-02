Babypanda’s zetten eerste stapjes in buitenwereld

De twee babypanda’s in Pairi Daiza hebben afgelopen weekend voor het eerst een stapje in de buitenwereld gezet. De tweeling is nu een half jaar oud en wegen elk meer dan 11 kilogram. Daarmee zijn ze bestand tegen de koude temperaturen en mochten ze voor het eerst hun pandagrot verlaten.

Als aanmoediging kregen Bao Di en Bao Mei elk een schoteltje melk voorgezet en de verzorgers waren de hele tijd aanwezig om de beide jongen in de gaten te houden. Toeschouwers waren er niet voor die eerste stapjes in hun buitenverblijf. Het park is momenteel gesloten en zal pas op 21 maart haar deuren opnieuw openen. In de tussentijd zullen de twee kleine panda’s geregeld buitenkomen zodat ze tegen de opening ook in hun buitenverblijf zichtbaar zullen zijn voor het publiek.