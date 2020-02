VIDEO. Kitesurfer wachtte zes jaar op storm zoals Ciara en dat levert deze schitterende beelden op

Kruibeke - Storm Ciara bezorgde vele mensen kopzorgen. Maar Kruibekenaar Nick Van Raemdonck kijkt al jaren uit naar deze dag. Op deze weersomstandigheden heeft hij naar eigen zeggen zes jaar gewacht. Veel wind en wateroverlast, dat had hij nodig om deze stunt uit te halen.

Nick is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. In 2016 trotseerde Nick al eens de wateroverlast op de Barbierbeek. Toen trok hij erop uit met zijn surfplank, maar dit is dus nog een tikkeltje straffer. Fantastische beelden van de prachtige polders van Bazel.