Korte elektriciteitspanne in Waregem

Waregem - Door een geraakte middenspanningskabel was er maandag een korte stroompanne in het centrum van Waregem. Dat meldt de stad zelf. Volgens Fluvius zaten tussen de 500 en 1.500 gezinnen zonder stroom. Ondertussen is het probleem grotendeels opgelost.

Het centrum van Waregem zat maandagvoormiddag even zonder stroom omdat een middenspanningskabel geraakt werd in de Franklin Rooseveltlaan. Tussen de 500 en 1.500 gezinnen hadden geen spanning. Fluvius loste het probleem vrij snel op. “Rond 11.45 uur kregen we de oproep binnen en in een uur tijd werden de meeste cabines herschakeld”, klinkt het bij Fluvius. De meeste gezinnen hebben ondertussen weer stroom.