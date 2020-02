Europese ministers van Volksgezondheid uitzonderlijk tezamen over coronavirus

De Europese ministers van Volksgezondheid komen donderdag bijeen in Brussel voor een speciale vergadering over het coronavirus. De ministers zullen van gedachten wisselen over bijkomende noodmaatregelen op gezondheidsvlak en pistes bespreken om een verdere verspreiding van het virus in de Europese Unie te verhinderen.

“De situatie is zorgwekkend. Dit is een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. Het virus verspreidt zich met grote snelheid. Er moeten maatregelen genomen worden en we proberen ervoor te zorgen dat dit op een gecoördineerde manier gebeurt”, zo begroette Eurocommissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarcic maandag tijdens een bezoek aan het Europese crisiscoördinatiecentrum de uitzonderlijke ministerraad.

De Duitse minister Jens Spahn en zijn Franse ambtgenoot Agnès Buzyn hadden vorige week al opgeroepen tot Europees overleg. Spahn vroeg onder meer een debat over mogelijke versterkte grenscontroles, of inreisbeperkingen zoals de VS die hebben ingevoerd. Omdat er binnen de Schengenruimte normaliter geen grenscontroles zijn, moeten zulke beslissingen Europees gecoördineerd worden.

Vrijdag vond al een voorbereidende videoconferentie plaats, waar nationale experts informatie uitwisselden over de maatregelen die op nationaal niveau zijn genomen. Het Europese niveau speelt vooral een coördinerende en ondersteunende rol. Zo sprong de Commissie financieel bij om 447 EU-burgers te repatriëren uit de regio van Wuhan, de Chinese stad waar de epidemie uitbrak. Europa coördineert ook de zending van beschermende kledij naar China en trok al 10 miljoen euro uit voor onderzoek naar het nieuwe virus.

In de EU zijn tot dusver 33 besmettingen geregistreerd. De meeste patiënten bevinden zich in Duitsland en Frankrijk.