Omgewaaide boom slaat gat in dak: “Ik dacht eerst aan een donderslag”

Meulebeke - Storm Ciara zorgde ook zondagnacht en maandagmorgen nog voor schade. In de West-Vlaamse gemeente Meulebeke viel een grote boom op een woning. Van een ander huis in de Meulebeekse Veldstraat dreigde de zijgevel in te storten.

Tillo Maertens (81) uit de Bosweg was maandag om 8 uur nog maar net wakker toen hij een luide knal hoorde. “Ik dacht eerst aan een donderslag, maar toen ik door het raam keek, zag ik een grote tak voor het venster liggen”, zegt de man.

In de tuin van zijn woning in het bos vlak bij de Brugsesteenweg was een grote boom gesneuveld. De stronk viel pal op zijn dak. “Er is een gat in het dak geslagen, maar als je ziet hoe groot die boom is, dan is de schade zeer beperkt”, zegt Tillo.

Onder het dak bevindt zich een zoldering die niet meer wordt gebruikt. In de leefruimte van het huis is er geen schade. Voor de brandweer was het een hele karwei om het gevaarte weg te krijgen. Er werd een beroep gedaan op een snoeibedrijf om de boom te verzagen. Ook wat verderop in de Veldstraat waren brandweermannen in de weer.

Gevel dreigt in te storten

Bewoner Marnix Decock (55) was er ‘s nachts een drietal keer wakker geworden van lawaai bij zijn woning. “Ik vreesde dat er dakpannen op mijn wagen waren gewaaid, maar ik zag niets toen ik ging kijken”, zegt de man. Maandagmorgen zag hij wel wat er gaande was. De wind was hard tegen de zijgevel van zijn huis geslagen en had er een gat gemaakt. “De bakstenen vielen tussen de spouw naar beneden, vandaar het lawaai dat ik hoorde.

Omdat de gevel bol stond en dreigde in te storten, heb ik de brandweer gebeld.” Aangezien de brandweerpost van Meulebeke nog bezig was met de omgevallen boom kwamen de collega’s van Pittem met de elevator naar de Veldstraat. Ze moesten zich op een smalle oprit manoeuvreren om bij de topgevel te kunnen en het gat dicht te maken.