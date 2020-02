Ampe pleit voor rechtstreeks verkozen premier en staatsvermindering

Vlaams parlementslid en kandidaat voor het voorzitterschap van Open Vld, Els Ampe, pleit voor de rechtstreekse verkiezing van de eerste minister, meer democratie in plaats van particratie en een eerste staatsvermindering in plaats de zevende staatsverhervorming. Dat stelt ze in haar ‘Groeimanifest’ waarin ze haar ideeën als kandidaat-partijvoorzitter uiteenzet.