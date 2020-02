VIDEO. Storm Ciara laat sporen na langs de kust in Oostende: opnieuw zandkliffen gevormd

Oostende - De eerste storm van het jaar heeft lelijk huisgehouden in het land. Ook in Oostende heeft Ciara haar sporen nagelaten. De combinatie van felle wind, regen en hoogtij heeft opnieuw voor zandlkliffen gezorgd.

Wie lang zo’n zandklif wandelt, dient voorzichtig te zijn want zo’n klif kan plots inzakken. Wie onder de klif loopt, houdt ook best afstand: indien een stuk klif afbreekt, kan je bedolven worden.

“Onze diensten meten de schade na de storm op”, zei een woordvoerder van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust eerder al. “Waar nodig en van zodra we kunnen zullen de kliffen voor de veiligheid van wandelaars gebroken worden.”

De Hulpverleningszone 1 - die de hele Oostkust, maar ook Oostende beslaat - kreeg sinds het begin van de storm zondagmorgen ondertussen al 256 oproepen. Tussen 1 en 6 uur vannacht bleef het even wat rustiger voor de brandweer. “Maar vanaf 6 uur kwamen de oproepen weer binnen. Het leeuwendeel gaat over omvergewaaide bomen”, zegt Ilse Mayens, woordvoerster van de zone. “Grote schade is hier voorlopig gelukkig uitgebleven.”