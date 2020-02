Stalker overgiet leerkracht met benzine en steekt haar in brand: slachtoffer overleden

In India is een hogeschooldocente overleden aan haar verwondingen nadat een mogelijke stalker haar met benzine had overgoten en in brand had gestoken. De 27-jarige vermoedelijke dader werd opgepakt. De politie deelde mee dat de man volgens de familieleden van de vrouw haar al twee jaar stalkte.

De 25-jarige vrouw bezweek maandagochtend in een privéziekenhuis in de westelijke staat Maharashtra, waar ze na de aanval was opgenomen. Vorige week had een man de vrouw in de buurt Wardha met benzine in brand gestoken. Kort daarna is de vermoedelijke aanvaller opgepakt.

Tijdens een protestmars eisten buren en studenten van de docente de doodstraf voor de dader. De minister van Binnenlandse Zaken van Maharashtra, Anil Deshmukh, drukte zijn medeleven uit aan de familie en noemde het een “ongelooflijk tragisch misdrijf”. Hij kondigde ook aan dat de zaak een snelle berechting zal krijgen.