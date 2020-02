Vader die zoon neerstak na dronken kerstetentje krijgt straf met uitstel

Oudsbergen - De 67-jarige man uit Oudsbergen die na een kerstetentje zijn zoon vijf keer met een keukenmes stak, heeft van de Tongerse correctionele rechtbank een gevangenisstraf van een jaar met uitstel gekregen. Aan zijn zoon moet hij een schadevergoeding van iets meer dan 12.000 euro betalen.

De hele familie woont in verschillende woonwagens op het caravanpark in Meeuwen-Gruitrode en iedereen was op kerstdag 2017 te gast bij de familievader. Na het etentje gingen de zoon, één van de dochters en haar vriend naar een nabijgelegen tuinhuisje om er te gaan armworstelen. Naarmate de avond verstreek, werd ook de sfeer tussen de armworstelaars grimmiger totdat het tot een ruzie kwam tussen de zoon en de bijzit van zijn zuster.

De vader probeerde tussenbeide te komen in de ruzie tussen de twee dronken mannen en de boel te sussen. Daarbij vielen er enkele klappen. De zestiger ging in zijn woonwagen een keukenmes halen waarmee hij zijn zoon een vijftal steken gaf.