Man riskeert zes jaar cel voor moordpoging in Oostende: “Ik voelde me bedreigd”

Oostende - Een Britse man van Pakistaanse origine riskeert in de Brugse rechtbank zes jaar effectieve celstraf voor een moordpoging in Oostende. Tijdens een ruzie stak hij zijn slachtoffer twee keer in de buik met een mes. “Terwijl het slachtoffer op straat lag te sterven, brak de beklaagde nog binnen in zijn wagen.”

Op vraag van zijn vader kwam beklaagde Mohammad A. (28) in juli vorig jaar vanuit Groot-Brittannië naar Oostende afgezakt om er te helpen bij de opstart van een kledingwinkel. Op 22 juli - amper drie dagen na zijn aankomst - kreeg A. het in de Hertstraat zwaar aan de stok met zaakvoerder van de winkel, een 38-jarige man uit Blankenberge.

Daarbij zou de zaakvoerder, die eveneens van Pakistaanse origine, een matrak hebben bovengehaald. Hierop ging A. in de winkel een mes halen en stak daar de zaakvoerder twee keer mee in de buikstreek.

“Terwijl het slachtoffer op straat lag te sterven brak de beklaagde nog binnen in zijn wagen”, schetste de procureur maandag de feiten in de Brugse rechtbank. “Vervolgens ging hij ervan door op een gestolen fiets.” Volgens de procureur kroop het slachtoffer door het oog van de naald. “Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Hij was bijna doodgebloed.”

Het openbaar ministerie vroeg zes jaar effectieve celstraf voor Mohammad A. wegens poging tot moord. “Camerabeelden tonen aan dat hij rustig de winkel binnenwandelde om dat mes te halen en vervolgens terugkeerde naar het slachtoffer. Hij had ook gewoon weg kunnen wandelen. Van zelfverdediging kan alvast geen sprake zijn.”

Straf met uitstel

Mohammad A. werd daags na de feiten ingerekend en zit sindsdien in de cel. Zijn advocaat Pieterjan Dens drong aan op een straf met uitstel. “Mijn cliënt voelde zich uitgebuit door het slachtoffer”, pleitte hij. “Hij moest lange dagen werken en werd weinig betaald. En dat terwijl hem gezegd was dat hij medezaakvoerder ging zijn. Toen hij daarover telefonisch zijn beklag deed bij zijn vader werd zijn gsm afgenomen. Hij wou die dan ook terugnemen uit de wagen van het slachtoffer. Wat mijn cliënt deed valt niet goed te praten en we beroepen ons zeker niet op de wettige zelfverdediging. Maar hij had zeker nooit de bedoeling om het slachtoffer te doden. Van een moordplan was geen sprake. We vragen dan ook om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen.”

Mohammad A. nam op het einde nog even het woord. “Ik voelde mij bedreigd door die matrak. Nu wou ik dat ik gewoon weggegaan was in plaats van dat mes te gaan halen.” Het slachtoffer moest zich verantwoorden voor bezit van een verboden wapen. Het openbaar ministerie vroeg hiervoor de opschorting.

De uitspraak volgt op 9 maart.